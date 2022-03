Boeing : contrat auprès de l'OTAN

(Boursier.com) — Boeing a remporté un contrat auprès de l'OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) en vue de réaliser une étude de faisabilité et de réduction des risques (RRFS) portant sur les concepts futurs de surveillance, commandement et contrôle aéroportés. Menée par une équipe industrielle dirigée par Boeing, cette étude guidera les membres de l'Alliance dans le développement de nouvelles capacités en amont de la mise hors service des avions AWACS E-3 de l'OTAN prévue en 2035.

"Nous nous sommes engagés à aider l'OTAN et ses alliés à relever des défis de sécurité en constante évolution", a déclaré Kim Stollar, directrice générale de Boeing en charge des affaires gouvernementales auprès de l'UE et de l'OTAN. "Ensemble, les compétences dont dispose notre équipe en matière d'ingénierie et d'aéronautique nous permettront de livrer un concept technique capable de répondre avec une efficacité maximale aux futurs besoins de l'OTAN en matière de surveillance, de commandement et de contrôle."

Boeing s'est associé à des partenaires industriels majeurs de l'OTAN de l'équipe ABILITI pour proposer une expertise réellement multinationale et pluridisciplinaire axée sur une approche "?système de systèmes?".