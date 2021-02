Boeing contraint de revoir en nette baisse les commandes fermes pour son 777X

Crédit photo © American Airlines

(Boursier.com) — Boeing n'a officiellement plus que 191 commandes fermes pour son 777X. L'avionneur américain a indiqué hier soir que plus d'un tiers (118 unités) des commandes de son futur gros-porteur n'éteint plus considérées comme fermes selon les règles comptables qui l'obligent à évaluer régulièrement leur viabilité. "Les retards sur les programmes 737 MAX et 777X ont entraîné, et pourraient continuer à entraîner, le droit pour les clients de mettre fin à des commandes et/ou de substituer des commandes à d'autres avions Boeing", a déclaré le constructeur dans un document réglementaire.

Boeing a annoncé la semaine dernière prendre une charge de 6,5 milliards de dollars sur le programme 777X en raison d'une demande plus faible que prévu et d'un processus de certification plus long et plus coûteux. Les premières livraisons de l'appareil ont également été repoussées d'un an, à fin 2023, au plus tôt.

Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways ou encore Singapore Airlines figurent parmi les compagnies ayant opté pour le 777X.