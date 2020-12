Boeing : China Airlines reçoit son premier 777 Freighter

(Boursier.com) — China Airlines a reçu le premier de ses six Boeing 777 Freighter, devenant ainsi officiellement le 20ème exploitant de l'appareil cargo. Le Boeing 777 Freighter rejoint la compagnie chinoise dans un contexte de demande croissante d'avions cargos spécialisés, les opérateurs étant confrontés aux conséquences de la pandémie COVID-19. China Airlines vise à augmenter sa capacité de fret de 15% en 2021 et prévoit de lancer le 777 Freighter sur les lignes reliant Taipei à l'Amérique du Nord - un marché clé avec une forte demande et des rendements en hausse.