Boeing : China Airlines finalise une commande de huit 787-9 Dreamliners

(Boursier.com) — Boeing et China Airlines ont finalisé une commande portant sur huit 787-9 Dreamliners au salon du Bourget. Cette commande ferme, qui était précédemment attribué à un client non identifié dans le carnet de l'avionneur, fait suite à la toute première commande de la compagnie chinoise pour 16 B787-9 annoncée l'année dernière. China Airlines devient également le plus récent client du 787-10 en convertissant six 787-9 en 787-10, le plus grand membre de la famille 787, pour ajouter de la flexibilité et de la capacité sur son réseau régional alors que la demande de passagers continue d'augmenter par rapport à la période pré-pandémie. Avec ce contrat, le transporteur disposera de 24 B787 au cours des prochaines années.