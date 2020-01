Boeing chercherait à emprunter au moins 10 milliards de dollars

(Boursier.com) — Boeing chercherait à emprunter au moins 10 milliards de dollars pour renforcer son bilan alors que le coût de l'immobilisation du 737 MAX grimpe de jour en jour. Selon les sources de CNBC, le géant de l'aéronautique a pour le moment obtenu environ 6 MdsE auprès de plusieurs banques et espère décrocher d'autres prêts. Boeing est plombé par les déboires du B-737 MAX, dont la flotte est clouée au sol depuis mars 2019, après deux crashs meurtriers qui ont fait 346 morts. Le groupe a suspendu les livraisons du 737 MAX depuis le printemps dernier et a été contraint de geler aussi sa production depuis le début de l'année. On ne connait toujours pas la date à laquelle l'appareil sera autorisé à reprendre les airs.