Boeing : cherche de la place pour stocker ses 787 Dreamliners

(Boursier.com) — Boeing cherche de la place pour ses 787 Dreamliners. Le géant de l'aéronautique est à court d'espace pour stocker ses 787 qui attendent d'être livrés aux quatre coins de la planète. Selon une source de 'Bloomberg' plus de 50 appareils seraient désormais garés sur divers sites de l'avionneur, soit plus du double que le nombre habituel. Face à la chute du trafic sur fond de pandémie de Covid-19, les compagnies aériennes ont annulé ou reporté une grande partie de leurs commandes de long-courrier 787 et 777 chez Boeing et A350 et A330neo chez Airbus.

"Nous continuons à surveiller de près le marché commercial en restant très engagés avec nos clients du monde entier pour bien comprendre les besoins à court et à long terme", a déclaré Greg Smith, directeur financier de la société et vice-président exécutif des opérations de l'entreprise.

Boeing est confronté à une "gueule de bois en termes de capacité" après avoir poussé la production de Dreamliner à un rythme de 14 avions par mois l'année dernière - un record pour un gros-porteur - dans un marché qui était déjà saturé, souligne Richard Aboulafia, analyste chez Teal. "C'était l'un des rares leviers qu'ils pouvaient utiliser pour faire rentrer plus d'argent pendant ce qui semblait être une crise, et maintenant cela ressemble à un "nothingburger", ajoute le spécialiste à propos de la réponse de Boeing à l'immobilisation au sol du 737 Max.

Boeing, qui a pour le moment réduit la production de 787 à 10 avions par mois, n'a livré que trois appareils en mai et juin.