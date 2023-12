Boeing : bonne nouvelle pour le 737 MAX en Chine

(Boursier.com) — Boeing a indiqué que tous ses appareils 737 MAX exploités par les compagnies aériennes en Chine étaient de nouveau en service fin 2023. C'est du moins ce qu'a affirmé Liu Qing, directeur général du groupe pour la Chine, selon lequel les opérations auraient entièrement repris pour les 737 MAX, ce qui représenterait près d'une centaine d'appareils. Il s'agit donc d'une nouvelle rassurante pour le groupe américain, qui revient de loin après l'immobilisation mondiale de 2019. Le modèle le plus vendu du groupe avait été cloué au sol après des accidents mortels en Indonésie et en Éthiopie. Il avait été ensuite remis en service dans le monde à partir de fin 2020 après des modifications apportées à l'avion et à la formation des pilotes, mais les compagnies chinoises n'avaient recommencé à le faire voler qu'en janvier 2023, rappelle Reuters.