Boeing : bondit après les résultats

(Boursier.com) — Boeing bondit de 4% en pré-séance après la publication de résultats constrastés au premier trimestre. Le géant américain de l'aéronautique a enregistré sur la période un déficit de 425 millions de dollars ou 0,69$ par titre contre une perte de 1,24 Md$ ou 2,06$ par titre un an plus tôt. La perte ajustée par action s'établit à 1,27$ contre 97 cents de consensus. Les revenus ont augmenté de 28% à 17,9 Mds$ (17,6 Mds$ de consensus), avec une hausse de 60% à 6,7 Mds$ pour la division aviation commerciale. Le free cash-flow est ressorti négatif à hauteur de 786 millions de dollars contre -1,86 Md$ redouté par le marché et -3,56 Mds$ un an auparavant.

Le carnet de commandes total de la société atteint 411 milliards de dollars, avec plus de 4.500 avions commerciaux. Le groupe de Seattle s'attend toujours à livrer entre 400 et 450 B737 en 2023 et prévoit d'augmenter la production à 38 unités par mois plus tard cette année. La firme compte également expédier 70 à 80 B787. Boeing continue à viser sur l'ensemble de l'exercice des flux de trésorerie opérationnels compris entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars et des flux de trésorerie disponibles ajustés entre 3 et 5 Mds$.

"C'est une année importante pour nous", a déclaré le DG, Dave Calhoun. "Alors que la demande augmente sur nos marchés, nous devons nous concentrer ensemble sur l'exécution et le respect des engagements envers nos clients".