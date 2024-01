Boeing : belle commande à venir en Inde ?

(Boursier.com) — Boeing serait sur le point de décrocher une belle commande en Inde. La récente compagnie à bas coûts Akasa Air devrait en effet s'offrir 150 B737 MAX, selon deux sources proches des négociations citées par 'Reuters'. Un accord devrait être annoncé lors de Wings India, le plus grand événement de l'aviation civile du pays prévu du 18 au 21 janvier.

Akasa est la compagnie aérienne indienne la plus jeune et a obtenu une part de marché de 4% depuis qu'elle a commencé à voler en 2022, contre 60% pour IndiGo et 26% pour les compagnies aériennes du groupe Tata. Son directeur commercial Praveen Iyer a déclaré au journal local 'Business Line' en décembre qu'Akasa prévoyait d'annoncer une commande d'avions à trois chiffres au début de 2024, sans partager de détails.

Les transporteurs indiens s'efforcent de répondre à la demande croissante de transport aérien, qui a explosé après la pandémie de Covid.