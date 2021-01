Boeing battu sur tous les tableaux par Airbus en 2020

(Boursier.com) — Sans surprise, Airbus a battu Boeing sur tous les fronts l'an passé. Le groupe américain n'a livré que 59 appareils commerciaux au quatrième trimestre et 157 sur l'ensemble de l'exercice, soit 59% de moins qu'en 2019, année déjà peu mémorable chez le groupe de Seattle avec seulement 380 livraisons. Le géant européen est lui parvenu à livrer 566 appareils sur les douze derniers mois.

Boeing, qui a notamment été confronté à l'interdiction de voler de son 737MAX pendant une grosse partie de l'année, a vu son carnet de commandes fondre de près de 5.900 appareils à fin 2018 à 4.223 unités fin 2020. Les compagnies clientes ont notamment annulé 641 commandes du MAX. Au global, le carnet de commandes brutes se limite à 184 appareils sur l'année et ressort négatif à hauteur de 1.026 unités compte tenu des annulations en cascade liées aux mésaventures du MAX mais également à la crise sans précédent qui secoue le secteur aéronautique.

"Face à la pandémie mondiale, nous avons pris des mesures significatives pour nous adapter à notre nouveau marché, transformer notre activité et tenir nos engagements envers nos clients commerciaux, de la défense, de l'espace et des services en 2020", a déclaré Greg Smith, directeur financier de Boeing, qui a qualifié d'"étape clé" l'approbation réglementaire de la reprise du service du MAX. "En 2021, nous continuerons à prendre les bonnes mesures pour renforcer notre culture de sécurité, préserver les liquidités et transformer notre activité pour l'avenir".