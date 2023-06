Boeing : Avolon prend 40 B737 MAX

(Boursier.com) — Avolon , la société internationale de leasing d'avions, a passé une commande ferme de 40 B737 MAX au salon du Bourget. Le 737 MAX offrira aux clients d'Avolon une plus grande flexibilité sur leur réseau, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de 20% par rapport aux avions qu'ils remplacent, souligne Boeing. Cette commande était auparavant attribuée à un client non identifié dans le carnet de l'avionneur américain.

"L'annonce d'aujourd'hui réaffirme notre partenariat de longue date avec Boeing et notre soutien à leur programme 737 MAX. Nous sommes confiants dans la demande à long terme de nos clients pour le 737 MAX, et cette commande prolonge notre pipeline de livraison jusqu'en 2030", a déclaré Andy Cronin, PDG d'Avolon.