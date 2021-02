Boeing : au tour de certains 777 de faire parler

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Et maintenant les 777. Les triples 7 de Boeing équipés de moteurs Pratt & Whitney 4000-112 ne sont plus autorisés à voler au Japon et en Corée du Sud après l'accident intervenu sur un vol d'United Airlines au cours du week-end. Un 777 de la compagnie américaine équipé de ce type de moteurs est parvenu à retourner à l'aéroport de Denver, dans l'Etat américain du Colorado, peu après son décollage samedi suite à une panne moteur qui a entraîné la projection de nombreux débris au-dessus de la ville.

Bien que l'incident ne suggère pas de problèmes plus larges avec le 777, il vient s'ajouter à une liste de déconvenues pour le géant américain qui vient notamment d'obtenir le retour en service de son 737 MAX immobilisé au sol pendant près de deux ans à la suite de deux crashs mortels.

"Boeing suit activement les événements récents liés au vol 328 de United Airlines. Pendant que l'enquête du NTSB est en cours, nous avons recommandé de suspendre les opérations des 69 B777 en service et des 59 B777 stockés équipés de moteurs Pratt & Whitney 4000-112 jusqu'à ce que la FAA identifie le protocole d'inspection approprié", a déclaré l'avionneur américain.

United Airlines est la seule compagnie aérienne américaine disposant dans sa flotte d'avions avec des moteurs PW4000, plutôt gourmands en carburants. Steve Dickson, le directeur de la FAA, a déclaré que les premiers éléments sur l'incident indiquaient que l'"intervalle d'inspection devrait être renforcé pour les pales creuses spécifiques à ce type de moteurs, utilisés seulement sur des avions Boeing 777".