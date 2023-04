Boeing annonce sa participation à 7 projets majeurs visant à rendre l'espace aérien européen "plus intelligent et plus durable"

(Boursier.com) — Boeing annonce sa collaboration avec des entreprises aéronautiques européennes de premier plan dans le cadre de sept nouveaux programmes de recherche établis sous la bannière de l'entreprise commune SESAR?3 dans l'optique de renforcer la sécurité de l'espace aérien européen en mettant l'accent sur sa durabilité, sa gestion efficace et son intégration au profit de toutes les parties prenantes.

"En tant que membre fondateur de l'entreprise commune SESAR?3 à laquelle nous apportons notre soutien sans réserve depuis sa création, nous nous félicitons de collaborer avec l'Union européenne, EUROCONTROL, Airbus, Collins Aerospace et ENAIRE en vue d'apporter des améliorations dont bénéficieront les différents acteurs de la chaîne de valeur aéronautique", a déclaré Liam Benham, Président de Boeing pour l'Union européenne, l'OTAN et les Affaires gouvernementales en Europe. "L'industrie aéronautique a toujours été un levier majeur de progrès technologique et économique, et nous sommes fermement convaincus que cette entreprise commune, à l'image des deux initiatives qui l'ont précédée, apportera des solutions matures dont l'impact net sera positif pour notre secteur."

"Nous nous réjouissons de pouvoir appliquer notre savoir-faire, notre expérience et nos capacités d'innovation à ces sept projets qui déboucheront sur la réalisation du ciel numérique européen?", a déclaré José Enrique Román, vice-président en charge de la technologie globale au Centre de Recherche et Technologie de Boeing (BR&T). "?La participation de Boeing à ces projets constitue un exemple concret de notre engagement à travailler avec les entreprises européennes les plus performantes et les plus brillantes en nouant de solides partenariats."

Boeing participera à sept projets de recherche industrielle dans le cadre de l'ambitieux programme de recherche et d'innovation du ciel numérique européen avec pour objectif de rendre la gestion du trafic aérien et des aéronefs plus sûre et plus durable en Europe.

Par le biais de projets tels que SPATIO, EUREKA et JARVIS que pilotent Collins Aerospace, Eurocontrol et ENAIRE, Boeing contribuera au développement de l'U-space européen. La participation de Boeing à ces projets améliorera l'intégration des aéronefs autonomes et l'exploitation des vertiports au sein de l'espace aérien au moyen de nouvelles stratégies, procédures et technologies fondées sur l'intelligence artificielle.

La collaboration entre Boeing et Airbus aux projets GEESE et CICONIA est la promesse d'une utilisation optimisée du kérosène et des approches opérationnelles en analysant les capacités de récupération de l'énergie générée par le sillage des avions et les émissions de CO2 dans la gestion du trafic aérien.