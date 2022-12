(Boursier.com) — Boeing annonce la nomination de Brendan Nelson, Officier de l'ordre d'Australie (OA — Order of Australia) au poste de Président de Boeing International (BI). À ce titre, il sera chargé de diriger la stratégie et les opérations institutionnelles du Groupe à l'échelle internationale.

Cet ancien diplomate et ministre australien succédera à Sir Michael Arthur qui prendra sa retraite au début de l'année 2023 après cinq décennies au service des secteurs public et privé, dont les quatre dernières années en tant que Président de Boeing International.

Brendan Nelson est le deuxième citoyen non-Américain à diriger l'entreprise. Il sera directement rattaché à Dave Calhoun, Président Directeur Général de Boeing, et siègera au Conseil exécutif du Groupe. À la tête de Boeing Australie, Nouvelle-Zélande et Pacifique Sud depuis février 2020, Brendan Nelson prendra ses nouvelles fonctions à Londres le 12 janvier 2023.

Depuis son arrivée au sein du Groupe Boeing en 2014, Sir Michael Arthur et Boeing International ont oeuvré à l'essor des activités mondiales de l'entreprise. Boeing compte désormais des clients dans 150 pays et peut s'appuyer sur une chaîne d'approvisionnement mondiale forte de 20.000 fournisseurs et partenaires. Le Groupe est implanté dans 65 pays et dispose d'une présence majeure en Australie, en Inde, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni. En dehors des États-Unis, Boeing emploie plus de 25 000 personnes engagées dans les activités de conception, de développement, de fabrication, de services et d'assistance.

Brendan Nelson aura pour mission de superviser 20 bureaux régionaux implantés sur les principaux marchés mondiaux. Il sera également chargé de développer les initiatives de croissance et de productivité du Groupe en dehors des États-Unis, de former de nouveaux partenariats commerciaux et industriels, de superviser les affaires internationales, de renforcer la présence de Boeing au niveau local, et d'apporter un soutien fonctionnel au plan mondial.

Parcours international

Au cours de son mandat de ministre australien de la Défense, Brendan Nelson a supervisé le déploiement de troupes en Irak, en Afghanistan, au Timor oriental et dans les îles Salomon. Il a par la suite occupé les fonctions d'ambassadeur d'Australie en Belgique, au Luxembourg, auprès de l'Union européenne et de l'OTAN pendant trois ans. Brendan Nelson est de longue date un ardent défenseur des affaires des vétérans ; avant de rejoindre Boeing en 2020, il a assumé sept années durant les fonctions de Directeur du Mémorial australien de la Guerre.

Titulaire de la médaille australienne du Service public (PSM - Public Service Medal), Maria Fernandez succédera à Brendan Nelson au poste de Présidente de Boeing Australie, Nouvelle-Zélande et Pacifique Sud à compter du 20 décembre 2022. Elle sera à ce titre la principale représentante du Groupe dans la région Océanie, et présidera le Conseil d'administration de Boeing Australia Holdings. Dans le cadre de ses nouvelles attributions, Maria Fernandez coordonnera les activités de Boeing Australie, dirigera les relations gouvernementales et conduira la mise en oeuvre de la stratégie du Groupe en vue d'étendre sa présence et de développer ses activités au plan local.

Maria Fernandez a occupé plusieurs postes exécutifs au sein des ministères australiens de l'Intérieur, de la Défense, de l'Immigration et de la Protection des frontières, ainsi que de l'Éducation. Avant de rejoindre Boeing, elle a dirigé un cabinet de conseil en stratégie et services d'assurance indépendants auprès des agences gouvernementales australiennes.