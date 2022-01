Boeing : Allegiant s'offre 50 737 MAX

(Boursier.com) — Comme pressenti, Boeing vient de décrocher une très belle commande de la part d'Allegiant Air. La compagnie aérienne américaine à très bas coûts va acquérir 50 737 MAX, avec des options sur 50 appareils additionnels. La commande est évaluée à 5,5 milliards de dollars au prix catalogue. Dans le cadre de ce premier contrat de Boeing avec un transporteur ultra low-cost américain, Allegiant a sélectionné deux modèles - le 737-7 et le 737-8-200, qui offrent les coûts par siège-mile les plus bas pour un avion monocouloir. Par rapport à la flotte actuelle d'Allegiant, les nouveaux modèles 737 permettront au transporteur de réduire sa consommation de carburant et ses émissions de carbone de 20%. Les premières livraisons sont attendues en 2023.