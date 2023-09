Boeing / Airbus : très grosse commande à venir de Thai Airways ?

(Boursier.com) — Boeing et Airbus devraient à nouveau se battre pour une importante commande d'appareils court et long-courrier. Thai Airways serait en effet en pourparlers avec les deux constructeurs en vue d'acquérir plus de 90 avions, selon des sources industrielles citées par 'Reuters'. La compagnie nationale thaïlandaise, qui se trouve au milieu d'une importante restructuration de sa dette, aurait besoin de 15 avions à fuselage étroit et jusqu'à 80 avions à fuselage large.

Dans une déclaration à 'Reuters', la compagnie a indiqué qu'elle en était au "tout début" de l'exploration du marché. Elle a ajouté qu'aucune décision n'avait été prise sur les stratégies à long terme, "plus particulièrement sur la flotte", et qu'aucun engagement n'avait été pris. Mais au mois de juin, le directeur général de la Thai, Chai Eamsiri, avait déclaré à l'agence que son groupe avait l'intention de conclure un accord pour l'achat de 30 gros-porteurs et d'un nombre non divulgué d'avions à fuselage étroit d'ici la fin de l'année.

Thai Airways, qui a commencé à restructurer une dette de 400 milliards de bahts (11,17 milliards de dollars) en 2021, possède une flotte de 20 Airbus A320 et a obtenu une douzaine de nouveaux A321neo en location pour livraison en 2025 et 2026. Elle exploite également une flotte mixte d'environ 45 gros porteurs, dont les récents Boeing 787 et Airbus A350, ainsi que les plus anciens Boeing 777 et Airbus A330. À court terme, la flotte de gros-porteurs passera de 45 à 56 appareils d'ici le premier trimestre de l'année prochaine grâce à des contrats de location, avait précisé M.Chai au début de l'été.