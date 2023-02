Boeing : Air India va acheter 220 appareils

(Boursier.com) — Boeing a droit à sa part du gâteau. Dans le cadre du plan d'expansion de sa flotte, Air India annonce qu'elle va acquérir 190 B737 MAX, 20 B787 Dreamliner et 10 B777X. L'accord entre les deux parties comprend des options sur 50 B737 MAX et 20 B787-9 supplémentaires. Une fois finalisée, il s'agira de la plus importante commande de Boeing en Asie du Sud et d'une étape historique dans le partenariat de près de 90 ans de la société aérospatiale avec le transporteur indien. Le contrat est évalué à 34 milliards de dollars au prix catalogue et dépasse les 45 Mds$ en prenant en compte les options. Les transporteurs obtiennent néanmoins d'importants rabais lors de ce type d'accord. Air India a également signé un contrat avec Boeing Global Services pour des services d'assistance, de programmes d'échange de pièces, de formation des pilotes et de techniciens de maintenance...

"Cette commande soutiendra plus d'un million d'emplois américains dans 44 États, et beaucoup n'auront pas besoin d'un diplôme universitaire de quatre ans. Cette annonce reflète également la force du partenariat économique américano-indien", a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué.

Un peu plus tôt dans la journée, le transporteur du groupe Tata a indiqué avoir signé une lettre d'intention avec Airbus portant sur l'achat de 210 appareils de la famille A320neo ainsi que sur 40 A350.