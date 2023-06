Boeing : Air India a finalisé sa méga-commande

(Boursier.com) — Boeing et Air India ont finalisé la méga-commande de la compagnie indienne dévoilée en février dernier. Dans le cadre de cet accord bouclé au salon du Bourget, Air India va acquérir 190 B737 MAX, 20 B787 Dreamliner et 10 B777X. Le transporteur dispose également d'options sur 50 B737 MAX et 20 B787 Dreamliners, pour ce qui constitue la plus importante commande de l'histoire de Boeing en Asie du Sud.

Congratulations, @airindia on finalizing a historic order for up to 290 Boeing airplanes. The combined efficiency and capabilities of the 737 MAX, 787 #Dreamliner and 777-9 will enable Air India to grow sustainably for years to come! #ParisAirShow > >More: https://t.co/7msdab6Swl pic.twitter.com/8SzTbFMAvh

— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes), via Twitter

Le contrat est évalué à 34 milliards de dollars au prix catalogue et dépasse les 45 Mds$ en prenant en compte les options. Les transporteurs obtiennent néanmoins d'importants rabais lors de ce type d'accord. Air India a également signé un contrat avec Boeing Global Services pour des services d'assistance, de programmes d'échange de pièces, de formation des pilotes et de techniciens de maintenance...