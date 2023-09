Boeing : Air Canada s'offre 18 787-10 Dreamliner

(Boursier.com) — Air Canada s'offre 18 B.787-10 Dreamliner. La livraison des appareils devrait commencer au quatrième trimestre 2025 et s'étendre jusqu'au premier trimestre 2027. Ils seront utilisés pour remplacer les gros-porteurs plus anciens et moins efficaces qui font actuellement partie de la flotte d'Air Canada. L'accord comprend également des options sur 12 Boeing 787-10 supplémentaires, ce qui offrira une flexibilité de croissance permettant de répondre à la demande future des clients, précise le transporteur. Air Canada exploite actuellement trente 787-9 et huit 787-8 Dreamliner, alors que deux autres appareils 787-9 devraient être livrés prochainement. Le 787-10 est le plus grand modèle de la famille Dreamliner et peut transporter plus de 330 passagers, selon la configuration.