Boeing : Air Algérie s'offre huit B737-9

(Boursier.com) — Air Algérie va acquérir huit 737-9 auprès de Boeing. La compagnie aérienne algérienne profite de la tenue du salon du Bourget pour également dévoiler un protocole d'accord pour deux 737-800 Boeing Converted Freighters (BCF) afin de répondre à la demande croissante de fret dans la région. "Cette commande contribuera au développement de la flotte d'Air Algérie", a déclaré Yacine Benslimane, directeur général du transporteur. "Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'extension de la flotte d'Air Algérie par l'achat de nouveaux avions".

Air Algérie exploite une flotte monocouloir de plus de 30 avions 737-500, 737-600 et 737-800. Avec une capacité et une rentabilité accrues, le 737-9 est conçu pour accueillir 193 passagers dans une configuration à deux classes avec une autonomie de 3.300 milles nautiques.