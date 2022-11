Boeing : affiche ses ambitions !

(Boursier.com) — Boeing bondit désormais de plus de 5% à Wall Street alors que le géant de l'aéronautique vient d'indiquer qu'il pourrait atteindre la barre des 10 milliards de dollars de cash-flow par an d'ici le milieu de la décennie. Lors d'une journée investisseurs à Seattle, Dave Calhoun a souligné le travail en cours pour restaurer les finances et la réputation de l'entreprise, mais le dirigeant s'est abstenu de prédire exactement quand la société s'attendait à revenir à un rythme de 'fonctionnement normal'. La société disposera d'un flux de trésorerie disponible positif pour 2022, a néanmoins précisé le DG de Boeing. "J'ai l'impression que nous avons atténué ces moments existentiels auxquels nous avons dû faire face", a également affirmé le dirigeant dans son discours d'ouverture.