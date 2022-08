Boeing : AerCap va louer des 787-9 et des 737 MAX à Air Europa

(Boursier.com) — AerCap Holdings a signé des contrats de location à long terme avec Air Europa, membre de l'alliance Skyteam, pour cinq Boeing 787-9 et dix Boeing 737-8 MAX. Les appareils devraient être livrés entre 2024 et 2026. Air Europa deviendra ainsi le premier opérateur espagnol du 737 MAX.

"L'avenir est prometteur pour les programmes Boeing 787 et MAX. Pour Air Europa, ces nouveaux avions économes en carburant permettront d'améliorer sa rentabilité et les aideront à respecter leurs engagements en matière de développement durable. Nous remercions l'équipe d'Air Europa pour la confiance qu'elle a placée chez AerCap, et nous sommes impatients de travailler ensemble pendant la livraison de ces avions", a déclaré Peter Anderson, directeur commercial d'AerCap.