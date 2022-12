(Boursier.com) — Au cours du week-end écoulé, Boeing a livré les deux premiers satellites O3b mPOWER à SES, l'un des leaders mondiaux sur le marché des solutions de connectivité et de contenus. Ces satellites entièrement numériques sont actuellement en phase de préparation en Floride en vue de leur lancement en orbite terrestre moyenne (MEO) à 8.000 km de la Terre, où ils fourniront une connectivité haut débit à faible latence aux utilisateurs du monde entier...

Ces satellites combinent la plateforme 702 éprouvée en vol de Boeing, les panneaux solaires conçus sur mesure par Spectrolab, filiale de Boeing, pour résister aux rayonnements élevés qui caractérisent l'orbite terrestre moyenne et, plus important, la charge utile 702X programmable (définie par logiciel) qui fournit une puissance de plus de 5.000 faisceaux orientables par satellite.