Boeing : 777 Partners s'offre 24 B737-8

(Boursier.com) — Boeing confirme un accord avec la société d'investissement privée 777 Partners portant sur la vente de 24 B737-8. Un deal qui comprend des droits d'achat sur 60 avions supplémentaires. La firme basée à Miami placera les avions monocouloirs auprès de compagnies à bas prix dans le monde entier. Le transporteur canadien ultra low-cost, Flair Airlines, avait indiqué fin janvier qu'il louerait 13 appareils auprès de 777 Partners. Le 737-8 peut voler sur 3.550 miles nautiques, soit environ 600 miles de plus que son prédécesseur. Cette capacité supplémentaire permet aux compagnies aériennes d'offrir de nouvelles routes plus directes aux passagers. L'avion, plus économe en carburant, voit également ses émissions de CO2 réduites de 16% par rapport aux appareils de la génération précédente.