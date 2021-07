BOA Concept : une feuille de route révisée en hausse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BOA Concept annonce une accélération record de ses prises de commandes 2021, qui se portent désormais à plus de 12 ME au 30 juin, soit le double du niveau de prises de commandes de l'année 2019.

Pour information, ce chiffre représente aussi 5 fois le niveau de prises de commandes de l'année 2020, très perturbées par la crise sanitaire.

Cette tendance se poursuit sur le début du deuxième semestre, qui enregistre déjà pour la première quinzaine de juillet une entrée de commandes supérieure à 2 ME.

Cette accélération de la prise de commandes permet d'ores et déjà à BOA Concept d'envisager un chiffre d'affaires 2021 de l'ordre de 12 ME, bien au-delà des objectifs initiaux de 9 ME...