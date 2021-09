BOA Concept : réunions à suivre

(Boursier.com) — BOA Concept annonce sa participation aux Forums Investor Access et Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales, respectivement les lundi 27 et mardi 28 septembre, et les mardi 28 et mercredi 29 septembre, aux Salons Hoche à Paris et à l'Hôtel de Région, Esplanade François Mitterrand, à Lyon.

Ces forums permettront à BOA Concept de rencontrer des investisseurs professionnels internationaux et des analystes financiers au travers de rendez-vous aux formats " one-to-one " ou "one-to-few". Ces échanges, en face-à-face ou en visioconférence, seront l'occasion de leur présenter la stratégie et la solide trajectoire de croissance de la Société.

Prochain rendez-vous avec le chiffre d'affaires annuel 2021, le 9 février 2022.