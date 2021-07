Boa Concept : retenu par Bebeboutik.com

(Boursier.com) — Pour soutenir sa croissance, Bebeboutik.com confie à BOA Concept la réalisation d'un collecteur adossé à un système de tri hétérogène. Au-delà du flux, l'une des problématiques du e-commerçant toulousain résidait dans la cohabitation de charges très variées : de toutes tailles, du carton à l'enveloppe souple. Grâce à la technologie Plug-and-Carry Belt de BOA Concept, le convoyage de charges très hétérogènes n'est pas une contrainte ; le choix de Bebeboutik.com s'est donc tourné vers l'inventeur du convoyeur modulaire intelligent pour la réalisation d'un tri "hybride" : les cartons seront éjectés et accumulés sur des voies de tri classiques et les sachets et enveloppes seront déversés dans des rolls.

Guillaume Pontier, Directeur Logistique de Bebeboutik.com revient sur le choix de BOA Concept : "Cet investissement représente pour nous un premier pas dans l'univers de l'automatisation, et cela nous permettra surtout de pouvoir repenser nos process de préparation de commande et lancer de nouveaux projets d'optimisation. Nous sommes très impatients d'utiliser ce convoyeur !"