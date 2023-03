BOA Concept répond à l'appel de SOS Accessoire

(Boursier.com) — BOA Concept a accompagné la croissance du leader français de la vente de pièces détachées pour électroménager : SOS Accessoire. Fondée en 2008, l'entreprise - dont les enjeux environnementaux sont le fer de lance - ne cesse de croître et collectionne les récompenses. Forte de 15 années d'engagement dans l'économie circulaire, et s'inscrivant dans la tendance du "Do It Yourself", SOS Accessoire connaît un essor considérable ces dernières années. C'est dans ce contexte que la société a décidé d'investir dans de nouveaux locaux à Maurepas et de confier l'automatisation de ses process de préparation de commandes à BOA Concept.

Une approche spécifique

En raison de la pluralité de son offre (pièces détachées de plus de 250.000 modèles d'appareils), l'installation déployée pour SOS Accessoire se devait d'être souple quant à l'hétérogénéité des charges à transporter (variations de taille ou de poids importantes, conditionnement en cartons ou en sachets, bacs...). Elle devait également être évolutive et ainsi pouvoir grandir au rythme de la société.

La réponse à ces enjeux a pu être apportée par BOA Concept et ses solutions flexibles, agiles et rapides à mettre en oeuvre : 4 semaines entre le début et la fin de l'installation.