Boa Concept, pas si cher ? Tout sur l'IPO

(Boursier.com) — Boa Concept a pour ambition de se faire une place dans le secteur de la logistique d'entrepôt : ces chaînes sur lesquelles circulent les colis en voie d'expédition. Et d'y parvenir par l'innovation. Les dirigeants définissent la société bien plus comme un spécialiste des logiciels et de l'intelligence, que comme un pur logisticien.