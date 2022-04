Boa Concept lance une augmentation de capital de 5 ME

(Boursier.com) — Boa Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes dédiées à l'intralogistique, lance une augmentation de capital via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant cible d'environ 5 millions d'euros. Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, sera exclusivement réservée à des investisseurs qualifiés.

Les fonds levés seront notamment utilisés par Boa Concept à environ 20% pour financer l'accélération de la croissance, et à environ 80% pour saisir des opportunités de croissance externe ciblées.

Le produit brut de l'opération devrait être d'un montant cible d'environ 5 ME. L'opération consiste en une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires. Le prix d'émission des actions nouvelles sera fixé par le Président Directeur Général, lors du Conseil d'administration de ce 13 avril.

Les fonds seront uniquement levés auprès d'investisseurs qualifiés français et internationaux, à l'exception des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon. L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 14 avril.

Le nombre final d'actions nouvelles ainsi émises sera décidé par le Président Directeur Général de BOA Concept. BOA Concept annoncera le résultat de l'opération dès que possible, après clôture du livre d'ordres, précisant notamment le nombre final des actions nouvelles émises et le prix d'émission.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 20 avril 2022. Ces actions nouvelles porteront jouissance courante et feront l'objet d'une admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0011365907 (code mnémonique : ALBOA).