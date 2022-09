BOA Concept : la rentabilité va reculer sur le second semestre

(Boursier.com) — BOA Concept présente sur le premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 9 MEUR en très nette progression de 50% par rapport au S1 2021.

L'EBITDA s'élève à 1,89 ME contre 1,14 ME en juin 2021, soit un taux d'EBITDA légèrement supérieur à 20%.

Ce bon résultat atteste d'une gestion rigoureuse de la croissance, avec un effort particulier sur le pilotage des achats et charges externes.

Le résultat courant opère un quasi doublement à 1,72 ME vs 0,86 ME au premier semestre 2021, le Résultat Net s'élève à 1,49 ME soit une progression de 77%.

La trésorerie disponible est solide et s'élève à 12 ME au 30 juin 2022.

Le premier semestre est caractérisé par une forte proportion de vente de systèmes qui a impacté la marge de façon positive. Le second semestre verra une part plus importante de négoce à plus faible marge. La rentabilité de l'année sera ainsi comparable à celle de 2021.