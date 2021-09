BOA Concept : L'EBITDA à la fin juin s'élève à 1,14 ME

(Boursier.com) — BOA Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l'intralogistique a enregistré sur le premier semestre 2021 un chiffre d'affaires de 6 ME en croissance de 46% par rapport au S1 2019 et de 91% par rapport au S1 2020. Après une année 2020 caractérisée par la mise en oeuvre de nouveaux investissements (RH, matériel, marketing, 'R&D'), la société récolte sur ce semestre les premiers fruits de ses efforts. Le lancement de Fast Track - une offre industrialisée et facilement déployable grâce aux avantages uniques du Plug-and-Carry et du logiciel BOA Drive - illustre parfaitement la capacité d'innovation et d'adaptation au marché de BOA Concept. Cette solution simplifie et démocratise encore plus l'accès à l'automatisation en concevant à l'avance les fonctions les plus courantes.

Portée par l'accélération continue du secteur du e-commerce (augmentation de 15% des ventes sur internet au 1er trimestre 2021, après une année 2020 record, source FEVAD), BOA Concept confirme la pertinence de son offre et le succès de ses solutions auprès d'une clientèle de premier plan telle que RAJA, Gibert Joseph, Bebeboutik.com, ou encore Geodis.

La montée en puissance de l'activité de BOA Concept a contribué à un accroissement de sa performance financière.

L'EBITDA à juin 2021 s'élève à 1,14 ME, contre 0,03 ME en juin 2020, soit un taux d'EBITDA de près de 19%.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 0,86 ME vs -0,28 ME au premier semestre 2020. Après un résultat financier de -0,02 ME, le Résultat Net s'élève à 0,84 ME. La position de trésorerie au 30 juin 2021 s'élève à 5,8 ME.

Pour rappel le 29 juin 2021, BOA Concept a mené avec succès son introduction en Bourse sur Euronext Growth et réalisé une levée de fonds de 5 ME, souscrite par un large public. La société dispose ainsi des moyens financiers pour mener à bien sa stratégie : accélérer la croissance organique, élargir son offre par l'innovation et se déployer à l'export, qui a d'ores et déjà commencé avec la signature d'un contrat pour équiper la plateforme logistique de la société MINETTI en Italie, filiale du groupe international RUBIX.

Des perspectives solides confirmées par de fortes entrées commandes

Avec un objectif de chiffre d'affaires de 12 ME pour l'année 2021, en avance d'une année complète sur son plan de marche tel qu'anticipé lors de son introduction en bourse, la société a vu se confirmer l'intérêt porté à sa technologie par de nombreux acteurs, avec la signature de plusieurs gros contrats qui viennent d'ores et déjà enrichir son carnet de commandes 2022.