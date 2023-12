BOA Concept : King Jouet a choisi de renouveler sa confiance au groupe

(Boursier.com) — King Jouet a augmenté la surface de sa plateforme logistique historique de Rives (38), passant ainsi de 24.000 à 42.000m(2). Cet entrepôt, désormais le plus grand du secteur en France, dessert 380 magasins dans l'hexagone mais également en Belgique, en Suisse et au Maroc. Le groupe a choisi de renouveler sa confiance à BOA Concept pour aligner les pièces du puzzle et mettre en place le terrain optimal faisant cohabiter humains et technologies au sein de son entrepôt.