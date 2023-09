BOA Concept : Jadeo renouvelle sa confiance dans le groupe

(Boursier.com) — BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes - robotiques et logicielles - dédiées à l'intralogistique, a intégré sa technologie pour la première fois en 2018 dans l'entrepôt de Saint-Quentin-Fallavier (38) de la société Jadeo, le spécialiste de la distribution de déguisements et d'articles de fête par internet.

Le système novateur, conçu pour le tri hétérogène de cartons et d'enveloppes, a été essentiel pour répondre à la croissance des commandes de l'entreprise.

Outre-Rhin, le marché du déguisement bat son plein, se targuant d'être le plus important d'Europe. Dans une démarche stratégique visant à consolider sa position de leader européen, Jadeo a décidé d'établir un centre de distribution à Wernau, en Allemagne. L'entreprise a de nouveau choisi de collaborer avec BOA Concept pour l'aménagement de son nouvel entrepôt.