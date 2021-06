BOA Concept : IPO réussie

(Boursier.com) — BOA Concept annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris avec une demande globale de 4.847 KE.

Dans ce contexte, 235.046 actions ont été souscrites et seront allouées comme suit 188.037 actions nouvelles ce qui représente une augmentation de capital d'un montant brut de 3,8 ME et 47.009 actions existantes cédées par deux principaux actionnaires.

Le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s'élève à 88.609 Actions Offertes, correspondant à un montant de 1,8 ME.

Sur l'Offre à Prix Ferme, 146.437 Actions ont été allouées au public, soit un montant de 3 ME.

Les ordres A1 et les ordres A2 seront entièrement servis.

À l'issue de l'opération, le capital social de BOA Concept est désormais composé de 769.731 actions, ce qui représente une valorisation de 15,9 ME sur la base du prix d'introduction en bourse. Le flottant représente 30% du capital de la Société.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et Cédées interviendra le 28 juin 2021.

Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 29 juin 2021, en cotation en continu...