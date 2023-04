BOA Concept : forte progression du résultat net

(Boursier.com) — BOA Concept a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 20,1 ME en augmentation de 35% par rapport à 2021, confirmant la trajectoire de croissance de la société.

La gestion fine de cette croissance permet au résultat d'exploitation d'accompagner vertueusement cette progression à 3,8 ME contre 1,9 ME en 2021.

Le résultat net de 2,9 ME s'inscrit en forte progression à 14,3% du chiffre d'affaires.

La structure financière est saine et solide, renforcée par l'introduction en bourse en 2021, par la nouvelle levée de fonds réalisée en avril 2022 et par une capacité d'autofinancement de 3,3 ME.

Les fonds propres s'élèvent à 14,4 ME, pour une dette de 2,9 ME. A la clôture, la trésorerie nette s'élevait à 12,4 ME.

BOA Concept, grâce à une structure financière robuste et une trésorerie solide, va continuer à déployer sa stratégie de croissance, en particulier à l'export, avec la mise en place d'un groupe de travail Export, le lancement d'une étude de marché sur l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Amérique du Nord ou encore, le premier recrutement d'un VIE au Pays-Bas.

Malgré un contexte économique et géopolitique incertain, BOA Concept confirme son ambition de figurer parmi les acteurs les plus innovants de l'intralogistique.