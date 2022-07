Boa Concept : Florian Nicolas est nommé Responsable de la RSE et de la QVT

(Boursier.com) — Florian Nicolas a rejoint les équipes BOA Concept en avril dernier au poste de Responsable de la RSE et de la QVT (Qualité de Vie au Travail). Ayant consacré les 10 premières années de sa carrière au développement de structures associatives, il dispose d'une solide expérience dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et du développement durable. Florian Nicolas s'est vu confier la fonction de Responsable RSE & QVT chez BOA Concept pour sa capacité à faire réseau, apporter des alternatives et des idées nouvelles afin de favoriser le progrès social. Ses principaux objectifs seront de développer des pratiques plus éthiques, plus durables et plus responsables afin d'améliorer les conditions de travail de tout un chacun pour créer les conditions d'une performance globale, créatrice de valeurs partagées.