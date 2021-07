BOA Concept entre en bourse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euronext célèbre l'introduction en bourse de BOA Concept, société spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions robotiques et logicielles dédiées à l'intralogistique, sur Euronext Growth Paris.

Créé en 2012 à Saint-Etienne, BOA Concept produit et commercialise pour des acteurs du e-commerce des équipements sur le principe des objets intelligents qui sont entièrement assemblés en France. Historiquement positionné sur le marché du transfert des charges, le groupe a engagé son déploiement sur d'autres marchés de la chaîne intralogistique. L'introduction en bourse permettra à BOA Concept d'accélérer sa croissance organique et ses efforts de recherche et développement qui visent à démocratiser l'accès à l'automatisation de la logistique à partir d'objets intelligents et de l'intelligence embarquée.

L'introduction en bourse de BOA Concept a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 29 juin des 769.731 actions qui composent son capital dont 188.037 actions nouvelles émises et 47.009 actions existantes cédées dans le cadre d'une Offre Globale.

Le prix de l'offre a été fixé à 20,62 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à 15,9 millions d'euros. Le montant total de l'offre représente 4,9 ME.