BOA Concept : chiffre d'affaires 2022 de 20 ME

(Boursier.com) — BOA Concept, spécialiste des solutions robotiques et logicielles dédiées à l'intralogistique, a annoncé pour l'année 2022 un chiffre d'affaires record de 20 ME, en croissance de +35% par rapport à 2021 et supérieur aux prévisions.

BOA Concept a réalisé, grâce à l'ensemble de ses solutions et de ses équipes, une excellente performance avec la signature de 18 nouveaux clients et la réalisation de 35 installations.

BOA Concept rappelle avoir remporté dès le début de l'année 2022, un contrat historique de plus de 10 ME pour l'équipement d'une plate-forme logistique multi-niveaux dimensionnée pour expédier 7.000 colis/heure, prouvant ainsi la capacité de la Société à adresser des clients de toutes tailles. Si ce contrat contribue à la croissance de la société, son impact sur le chiffre d'affaires est ventilé sur les deux exercices 2022 et 2023.