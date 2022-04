Boa Concept : 2 ME de résultat net en 2021

(Boursier.com) — Boa Concept a réalisé, en 2021, un chiffre d'affaires de 14,8 millions d'euros en forte croissance par rapport à 2020, dépassant les attentes de la société qui annonçait un objectif de chiffre d'affaires 2021 à 12 ME lors de la publication de ses résultats semestriels.

La reprise significative de l'activité conjuguée à un pilotage maîtrisé de la croissance s'est accompagnée d'une forte hausse de l'Ebitda qui s'établit à 17% (9% un an auparavant). Le résultat d'exploitation accompagne vertueusement cette progression à 1,9 ME.

Il permet d'atteindre un résultat net de 2 ME, soit 13,2% du chiffre d'affaires.

La structure financière, renforcée par l'introduction en bourse et par une capacité d'autofinancement de 2,5 ME, est saine et solide. Les fonds propres s'élèvent à 5,9 ME, pour une dette de 2,9 ME. A la clôture comptable, la trésorerie nette s'élève à 6,2 ME.

Perspectives

Avec 2 ans d'avance sur son plan de marche initial, Boa Concept peut envisager la poursuite de sa trajectoire de croissance et l'augmentation de ses parts de marché via ses capacités de développement interne et via des opérations de croissance externe.

La société reste cependant vigilante sur l'impact de la guerre en Ukraine concernant l'allongement des délais d'approvisionnement, la hausse des coûts des matières premières et des composants, qui pourraient ralentir ses ambitions de croissance.