BNPP AM : signature d'un partenariat avec l'association 'Chemins d'avenirs'

(Boursier.com) — BNPP AM annonce la signature d'un partenariat avec l'association 'Chemins d'avenirs', qui promeut l'égalité des chances et accompagne les jeunes des zones rurales et des petites villes dans la réalisation de leur potentiel. L'objectif : permettre à ces jeunes de dépasser les obstacles matériels, psychologiques et financiers auxquels ils sont davantage confrontés du fait de leur ancrage géographique.

Ce partenariat avec l'association 'Chemins d'avenirs' offre aux collaborateurs de BNPP AM basés en France la possibilité de parrainer un jeune, afin de l'accompagner dans la durée et d'échanger sur son parcours académique et ses projets futurs. À travers cette relation de parrainage sur le long terme, les collaborateurs s'engagent à hauteur de 2 heures par mois sur 10 à 18 mois.

Les échanges réalisés en visioconférence sont guidés par des outils pédagogiques développés par Chemins d'avenirs. Le collaborateur mentor encourage et aide son "filleul" en partageant ses expériences et ses conseils pour lui donner confiance en lui.