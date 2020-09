BNPP AM reconnu par InfluenceMap comme leader en matière de politique d'engagement pour la finance durable

(Boursier.com) — BNP Paribas AM et sa maison mère, le groupe BNP Paribas, font partie d'un nombre restreint d'institutions financières qui se sont distinguées par leur politique ambitieuse en matière de finance durable, selon le rapport d'InfluenceMap publié ce jour et intitulé "An Analysis of Lobbying on EU Sustainable Finance Policy".

Le rapport souligne l'engagement de BNPP AM pour un système financier durable, limitant le réchauffement climatique à 1,5oC, ainsi que son soutien constant aux objectifs du plan d'action pour la finance durable de l'Union européenne depuis 2018.

InfluenceMap met également en avant le soutien assidu de BNPP AM en faveur des principales politiques publiques du secteur de la finance durable et son rôle moteur pour la mise en place d'une réglementation, notamment à travers sa représentation au sein du groupe d'experts techniques de la Commission européenne sur la finance durable ("TEG") et sa promotion active des politiques publiques dans les médias.

Le rapport note en particulier la mobilisation de BNPP AM pour exiger une plus grande transparence des critères extra-financiers ESG et renforcer la réglementation concernant la communication de ces indicateurs par les entreprises, ainsi que pour la promotion de la Taxonomie, de l'Ecolabel européen et des benchmarks climatiques au sein de l'UE.

"Nous sommes très heureux que nos activités de dialogue et d'engagement reçoivent une reconnaissance aussi positive. Cela témoigne des progrès considérables réalisés à la fois en matière de lobbying climatique et de politiques publiques. Développer et maintenir un dialogue constructif et positif est l'un de nos principaux objectifs et c'est en cela que nous pouvons contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050", commente Helena Vines Fiestas, Responsable Stewardship & Policy de BNP Paribas Asset Management.

En tant qu'investisseur de long terme, BNPP AM utilise le dialogue et l'engagement (stewardship) pour encourager les entreprises et les pouvoirs publics à améliorer leurs performances en matière de développement durable. Ce positionnement permet à BNPP AM d'adopter une meilleure gestion des risques à court et à long terme, de renforcer ses connaissances et sa compréhension en tant qu'investisseur engagé et de créer des externalités positives, au bénéfice de ses clients et de la société dans son ensemble.

Le rapport d'InfluenceMap a analysé le lobbying intensif en matière de politique d'engagement pour la finance durable en Europe, mené par le secteur financier et des entreprises, soit l'économie réelle. Ce rapport couvre 75 sociétés appartenant à 63 des plus grandes institutions financières en Europe, 12 associations du secteur financier et 8 associations du secteur privé. L'analyse s'est appuyée sur la méthodologie établie par InfluenceMap pour évaluer l'influence des entreprises sur des sujets de politiques publiques, en examinant plus de 2.000 éléments de preuve afin d'en extraire des indicateurs révélateurs d'engagement en faveur d'une politique de finance durable, au sein des 83 entités concernées.