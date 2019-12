BNPP AM réalise avec succès le premier closing de son second fonds de prêts aux PME européennes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds BNP Paribas European SME Debt Fund 2 a réuni dès le premier closing des engagements pour un montant de 345 millions d'euros, auprès de 13 investisseurs institutionnels en Europe et en Asie. Ce fonds a pour vocation de financer les projets de croissance des PME (Petites et Moyennes Entreprises) européennes, en leur offrant une solution de financement innovante qui allie prêt bancaire traditionnel et fonds de prêts.

Ce closing intervient dans la continuité du succès du premier fonds de prêts aux PME lancé par BNPP AM fin 2016, et qui a permis de financer près d'une centaine d'entreprises pour une taille cible de 500 millions d'euros qui devrait être atteinte au 1er trimestre 2020.

Ces fonds apportent une source de financement long-terme aux PME, sous la forme de dette senior in fine ou amortissable différée, en complément d'un financement bancaire classique. Les PME ayant plus difficilement accès au marché obligataire, cette source de financement leur permet de se munir de ressources additionnelles nécessaires à leur développement. L'origination des actifs du fonds repose principalement sur le partenariat entre BNPP AM et les réseaux domestiques du Groupe BNP Paribas en France, Belgique, Italie et Luxembourg. Ce partenariat permet d'offrir aux investisseurs une diversification spécifique dans ce fonds de prêts, tout en apportant une solution de financement innovante aux PME clientes des réseaux BNP Paribas.

BNP Paribas European SME Debt Fund 2 est géré par le pôle de gestion Dette Privée et Actifs Réels de BNPP AM, sous la responsabilité de David Bouchoucha. Ce pôle offre aux clients un large éventail de solutions de dette privée grâce à l'expertise de 50 professionnels du crédit spécialisés dans la dette corporate, la dette d'infrastructure, la dette immobilière et la finance structurée. L'équipe gère à ce jour plus de 9 milliards d'euros d'encours.

David Bouchoucha, Responsable du pôle de gestion Dette privée & Actifs réels de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : "Nous sommes particulièrement fiers d'avoir réuni à nouveau de nombreux investisseurs en Europe et en Asie autour de ce deuxième fonds de prêts aux PME. Le succès du placement de ce fonds est le fruit de notre expertise de longue date en gestion de dette privée et d'un partenariat solide avec les réseaux bancaires BNP Paribas. Nous visons pour BNP Paribas European SME Debt Fund 2 une taille cible de 500 à 600 millions d'euros et prévoyons les closings finaux début 2020."

BNP Paribas European SME Debt Fund et BNP Paribas European SME Debt Fund 2 sont uniquement accessibles aux investisseurs professionnels.

