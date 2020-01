BNPP AM obtient 7 nouvelles labellisations ISR d'Etat

(Boursier.com) — Dans un contexte où les investisseurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux et souhaitent donner du sens à leur épargne, BNP Paribas Asset Management poursuit la labellisation de ses gammes et obtient à nouveau le label ISR pour sept fonds dont 3 ETF et 4 fonds factoriels.

BNPP AM dispose désormais de 41 fonds labellisés ISR pour un encours de 30 milliards d'euros. Cela s'inscrit dans la stratégie Globale Sustainability de BNPP AM et son objectif d'obtenir le label ISR pour la majorité de ses fonds ISR (Investissement Socialement Responsable).

Ces labels ont été délivrés pour une durée de 3 ans, à la suite de l'audit réalisé par Ernst & Young France. Ils concernent quatre fonds factoriels (multifactoriels et low vol) :

-BNP Paribas Multipar Actions Euro Bas Carbone (proposé par BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises dans le cadre de l'épargne salariale)

-BNP Paribas Euro Multi Factor Equity

-BNP Paribas US Multi factor Corporate Bond

-BNP Paribas Global Low Vol Equity

Ces labellisations viennent compléter celles obtenues en avril 2019 pour 6 fonds de la gamme multifactorielle. BNPP AM offre dorénavant une gamme complète de fonds factoriels labellisés ISR.

Et trois ETF de la gamme BNP Paribas Easy :

-BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF (obligataire)

-BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF (actions)

-BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF (actions)

Les parts indicielles non cotées (non ETF) de ces trois fonds ont également obtenu le label ISR. Il existe désormais 6 ETF labellisés ISR au sein de la gamme BNP Paribas Easy. Au total, l'activité indicielle de BNP Paribas Asset Management gère 27,8 milliards d'euros d'encours au 31 décembre 2019. Lors de la cérémonie des Quantalys Awards 2020 en décembre dernier, BNPP AM a reçu le Prix de la "Meilleure Société - Gamme ETF". Cette distinction récompense la qualité des performances de l'ensemble de la gamme ETF BNP Paribas EASY au cours de l'année 2019.

Créé en 2016 et soutenu par le ministère de l'Economie et des Finances, le label ISR distingue les fonds qui investissent dans des entreprises aux pratiques responsables en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Il est octroyé pour une durée de trois ans renouvelables et a pour objectif d'aider les investisseurs à choisir des placements responsables et durables.

Chaque fonds est analysé par un organisme de certification (Ernst & Young France) selon une série de critères tenant compte des objectifs généraux du fonds (financiers et ESG), de la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG des entreprises dans lesquelles le fonds investit, de l'intégration des critères ESG dans la construction et la gestion du portefeuille, de la politique d'engagement ESG du fonds (vote et dialogue avec les entreprises), de la transparence du fonds et de la mesure des impacts positifs de la gestion ESG pour le développement de l'économie durable.