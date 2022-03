(Boursier.com) — BNPP AM intègre dans sa politique de vote un objectif de 40% de femmes dans les conseils d'administration, à l'horizon 2025.

-Les femmes représentent en moyenne 25% des conseils d'administration des sociétés dans lesquelles BNP Paribas Asset Management est investi contre 18 % pour l'univers plus large des sociétés cotées.

-Les différences par zones géographiques sont importantes : dans les entreprises investies par BNPP AM, l'Europe (34% de femmes), l'Australie et la Nouvelle Zélande (35%) ainsi que l'Afrique du Sud (33%) sont les plus en avance en terme de parité au sein des conseils d'administration, tandis que l'Asie (12%), l'Amérique du Sud (12%)et le Moyen-Orient (16%) sont moins diversifiés.

-Dans sa politique de vote aux assemblées générales, BNPP AM exige un seuil minimum de 30% de femmes siégeant aux conseils d'administration en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande ; et un seuil de 15% pour l'Amérique Latine, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique (hors Afrique du Sud) qui sont considérés comme des marchés moins avancés sur les enjeux de diversité.

A l'horizon 2025, BNPP AM intègre désormais dans sa politique de vote un objectif de 40% de femmes dans les conseils d'administration.