(Boursier.com) — BNPP AM fête les 20 ans de gamme de fonds ISR ! "L'investissement durable est ancré dans les valeurs et l'histoire de BNPP AM" commente l'établissement... Dès 2002, une équipe de recherche dédiée à l'ESG est créée et un premier fonds socialement responsable est lancé. Aujourd'hui, la gamme labellisée de BNPP AM ne cesse de se renforcer.

-1971: le premier fonds ISR, baptisé Pax World Fund, est créé par deux pasteurs américains de l'église méthodiste. Il est né de la mise en cause de la responsabilité des entreprises dans les conflits humains et les catastrophes écologiques.

-2002 : grâce au lancement de son premier fonds ISR, BNP Paribas Etheis, BNPP AM tient un rôle moteur dans les initiatives de place en matière d'investissement responsable et de développement durable, en France, en Europe ou encore dans le monde.

-2006 : BNPP AM devient signataire fondateur des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), un réseau international d'investisseurs soutenu par les Nations Unies.

-2019 : BNPP AM lance sa Global Sustainability Strategy, qui fonde les piliers de sa stratégie d'investisseur durable à travers toutes les activités de l'entreprise.

-Au 30 juin 2022, BNPP AM compte 153 fonds labellisés représentant 116,3 milliards d'euros d'encours en Europe.

Pierre Moulin, Membre du Comité Exécutif de BNPP AM commente :

"Depuis 20 ans nous avons su démontrer notre engagement de long terme : nous avons grandi et évolué avec les différentes étapes et réglementations qui ont façonnées le marché de l'ISR pour devenir aujourd'hui "L'investisseur durable d'un monde qui change". Cet anniversaire est également une reconnaissance de notre stratégie de labellisation qui porte ses fruits et nous positionne parmi les leaders du marché en Europe".