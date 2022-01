BNP Paribas voit les choses en grand pour son activité actions

(Boursier.com) — BNP Paribas affiche ses ambitions dans le trading actions. Après avoir finalisé, fin 2021, l'intégration des actifs de 'prime-brokerage' de la Deutsche Bank, la banque de la rue d'Antin veut dominer ce segment de marché en Europe. "Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas être le premier acteur des actions en Europe dans les prochaines années", a déclaré à 'Bloomberg' Olivier Osty, responsable de l'activité 'Global Market' chez BNP. "Nous avons toutes les cartes en main".

Dans un monde risqué dominé par les établissements de Wall Street, et délaissé par la plupart des acteurs européens, la BNP est parvenue à tirer son épingle du jeu en se renforçant via plusieurs opérations de croissance externe au cours des dernières années. Outre la reprise des actifs et de la technologie de la Deutsche Bank dans le cadre d'un accord conclu fin 2019, le groupe dirigé par Jean-Laurent Bonnafé a également acquis la totalité d'Exane et a dernièrement signé un 'accord de recommandation' avec le Credit Suisse dans le domaine du 'prime brokerage' après la décision de la banque helvète de sortir de cette activité à la suite du scandale Archegos.

"Nous verrons une concentration des acteurs du 'prime-brokerage' - et nous l'avons vue, car la barrière à l'entrée est élevée", souligne Olivier Osty. "Avec Archegos, nous nous rendons compte que la surveillance des risques est importante et nécessite des plateformes très sophistiquées".

Au-delà du Vieux continent, BNP compte également avoir son mot à dire outre-Atlantique. "Si nous sommes no1 en Europe, les clients américains travailleront beaucoup plus avec nous, et nous pourrons potentiellement viser la cinquième ou la sixième place aux États-Unis... Être la première banque européenne aux États-Unis est un objectif atteignable, mais aussi difficile à atteindre", estime Olivier Osty.