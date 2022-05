BNP Paribas vise 7.000 recrutements en France en 2022

(Boursier.com) — BNP Paribas compte recruter 7.000 personnes en France cette année, notamment dans les métiers de commerce au service des clients particuliers et entreprises, de l'IT (data, cloud, cybersécurité, etc.) ainsi que des fonctions supports et de contrôle (audit, conformité, risques, etc). Attaché à l'insertion professionnelle, BNP Paribas poursuit par ailleurs son engagement auprès des jeunes. Le Groupe souhaite ainsi accueillir plus de 3.000 nouveaux collaborateurs en CDI, parmi lesquels 2.000 jeunes diplômés, 2.000 alternants, 1.500 stagiaires et 300 VIE partout en France.

"Grâce à la diversité de nos métiers et de nos géographies, nous proposons des expériences professionnelles et des opportunités de développement riches, en prise directe avec les transformations de nos économies et de nos sociétés. Conseil aux clients, nouveaux usages en matière de paiements, déploiement de nouvelles technologies, mobilité durable, transition écologique autant d'enjeux et de compétences qui sont au coeur de nos métiers. A travers le recrutement de profils diversifiés, nous poursuivons la dynamique de développement et d'innovation dans tous nos métiers et l'accompagnement en proximité de nos clients particuliers et entreprises dans la concrétisation de leurs projets. " a déclaré Sofia Merlo, Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité exécutif de BNP Paribas.

En mars 2022, BNP Paribas a par ailleurs créé B-School, son Centre de Formation d'Apprentis qui a pour objectif d'accueillir et de former plus de 600 étudiants d'ici 2025 aux compétences d'aujourd'hui et de demain de la Banque Commerciale en France, en collaboration avec l'Ecole Supérieure de la Banque (ESB). La première promotion s'ouvrira en septembre 2022 et accueillera plus de 100 étudiants.