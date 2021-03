BNP Paribas veut acquérir la totalité d'Exane

(Boursier.com) — BNP Paribas veut prendre la totalité du contrôle d'Exane. La banque, partenaire d'Exane depuis 17 ans, détient aujourd'hui une participation de 50% dans ce spécialiste européen des actions. La transaction envisagée, dont le montant n'a pas été précisé, permettra de renforcer et d'élargir encore la gamme de services actions et dérivés actions que BNP Paribas peut proposer aux investisseurs institutionnels et aux entreprises au niveau mondial. Cette opération, combinée à la migration chez BNP Paribas des activités de Global Prime Finance et Electronic Equities de Deutsche Bank, positionnera la banque parmi les acteurs majeurs du marché mondial des actions. La transaction reste soumise à l'approbation des actionnaires concernés, des autorités de régulation et de la concurrence, et au recueil de l'avis des Instances Représentatives du Personnel concernées.