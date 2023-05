BNP Paribas : une "trajectoire de forte croissance" pour le bénéfice par action

(Boursier.com) — BNP Paribas se stabilise à 56,50 euros en bourse de Paris après sa baisse d'hier malgré une présentation trimestrielle de bonne facture. Le géant bancaire a fait état d'un bénéfice net multiplié par plus de 2 au premier trimestre, grâce à la plus-value de 2,95 milliards d'euros liée à la cession de sa filiale Bank of the West. Il a ainsi enregistré sur la période janvier-mars 2023 un bénéfice net de 4,43 milliards d'euros, contre 1,84 milliard un an plus tôt, en ligne avec les attentes des analystes. Les revenus ont augmenté de 1,4% tandis que le coût du risque, qui mesure le niveau de provisionnement pour mauvaises créances, a reculé de 1,4%.

Dans les activités de marchés, la banque a vu ses revenus croître de 9% dans les taux, devises et matières premières (FICC) à 1,91 MdE. Ils ont en revanche reculé de 19,5% dans les actions à 857 ME. A titre de comparaison, la banque américaine Goldman Sachs a enregistré des revenus en chute de 17% dans les activités FICC et en repli de 7% dans les actions. Dans la banque de détail et commerciale, BNP Paribas a affiché sur le trimestre une croissance des revenus plus élevée que celle des charges, profitant ainsi d'une hausse des revenus d'intérêt. Au cours d'un trimestre où plusieurs prêteurs américains régionaux se sont effondrés et où le Credit Suisse a été repris en urgence par UBS, la BNP a vu ses dépôts augmenter de 1,2% par rapport à l'année précédente.

BNP a confirmé une "trajectoire de forte croissance" pour son bénéfice par action distribuable pour cette année. Elle a dans le même temps confirmé ses objectifs à horizon 2025, dont une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) à environ 12% et une croissance annuelle moyenne du résultat net part du groupe de plus de 9%.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a remonté son objectif de 70 à 75 euros en restant à l'achat. Les analystes de RBC estiment de leur côté que BNP Paribas a profité sur le trimestre de la diversification de ses activités, tout en soulignant la bonne performance de la banque de financement et d'investissement.